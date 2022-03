Colonnese: “Alla Fiorentina manca sempre qualcosa contro le big. Igor? Ce ne sono pochi in Italia con quelle doti”

Ex nerazzurro, Francesco Colonnese a Radio Bruno ha parlato della Fiorentina che attende il match con l’Inter:

“Spesso la Fiorentina ha fatto ottime prestazioni ma non la partita perfetta e questo fa la differenza contro le grandi squadre. Penso sia questo il difetto e il problema che l’abbia caratterizzata nel non fare risultati contro le big. Italiano? ha trasmesso il suo credo calcistico ed ha avuto impatto positivo immediatamente. Quando il calciatore capisce che l’allenatore ha idee giuste, poi chiunque entra nel gruppo si adegua, anche in caso di addio di calciatori forti come Vlahovic. La squadra ha la sua idea e crede nel lavoro quotidiano, i risultati poi gli danno ragione.

Igor? Nel dna brasiliano c’è questa attitudine a portare palla, poi lui ha un passato da terzino o addirittura da giocatore di spinta. Poi è scalato a centrale, è un buon prospetto, con un gran fisico e un buon piede, non ne vedo tanti di mancini con queste caratteristiche in Italia”.