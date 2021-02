Colonnese: “Ieri sera non c’è stata gara: la Fiorentina ha pagato le assenze

L’ex difensore di Napoli e Inter Francesco Colonnese, in collegamento questo pomeriggio a Radio Sportiva, ha commentato la vittoria degli uomini di Conte contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “L’Inter ieri sera ha meritato la vittoria, tutti hanno visto la netta differenza tra le due squadre: forse se i viola non avessero avuto le pesanti assenze la partita poteva essere più equilibrata, ma la superiorità è stata netta. Credo che la mancanza di un giocatore fondamentale per reparto abbia indebolito molto la Fiorentina, non c’è stata gara. I nerazzurri hanno affrontato la partita con concentrazione assoluta, portando a casa il risultato con la personalità dei singoli. I giocatori più importanti nell’Inter ora sono Barella e Hakimi: spaccano le partite, sono difficili da marcare, hanno una forza superiore ai loro avversari. Hakimi è qualcosa di impressionante, il secondo gol di ieri è la dimostrazione che ha una velocità disarmante e una qualità nel cross eccezionale, Lukaku lo conoscono gli avversari e in qualche modo lo limitano ma questi due sono l’arma in più adesso. L’immagine di Igor aggrappato è emblematica della differenza tra i due calciatori”.

