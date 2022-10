Colonnese: “La Fiorentina si piace troppo: quando ti pensi già bravo, succede questo. L’Inter non è guarita”

L’ex calciatore, tra le altre, dell’Inter Francesco Colonnese è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della prossima sfida dei nerazzurri, contro la Fiorentina: “L’Inter non è guarita. A Barcellona ha reagito e giocato da squadra, però non è ancora guarita del tutto. La vera dimensione della squadra, si vedrà bene domani, una sfida decisiva. Contro una Fiorentina che obiettivamente sta giocando molto male“.

Sull’involuzione della Fiorentina: “Quando pensi di essere già diventato bravo, succede questo. Mentalmente non è la stessa squadra dell’anno scorso, si piace troppo. Anche Italiano è così: l’anno scorso aveva voglia di emergere, è un allenatore preparatissimo, ma probabilmente ha trasmesso inconsciamente questa eccessiva convinzione. Singoli? L’attacco non mi fa impazzire, Cabral specialmente. La Fiorentina ha pochissimi giocatori da area di rigore. Giocherei a due punte. Ma quando parlo della difficoltà mentale, non mi riferisco solo a squadra e allenatore”.