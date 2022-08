Colpaccio della Cremonese, arriva il bomber dell’ultima Conference League. Già a disposizione per la Fiorentina?

Il primo avversario stagionale della Fiorentina sarà la Cremonese di Alvini, che arriverà al Franchi tra una settimana. La prima giornata di Serie A vedrà i Viola contro la neopromossa lombarda, che nelle ultime ore ha messo a segno un vero e proprio colpo di mercato. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il club di Cremona ha chiuso per l’attaccante Cyriel Dessers del Feyenoord per 6,5 milioni di euro.

Il 27enne belga arriverà domani in Italia e quindi potrebbe già essere disponibile per la gara di domenica. Il centravanti è un acquisto importante per la Cremonese perché si tratta del capocannoniere della scorsa edizione di Conference League, nella quale aveva segnato ben 10 reti. Con la maglia degli olandesi aveva anche raggiunto la finale della competizione europea, capitolando soltanto contro la Roma.