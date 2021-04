Colpaccio della Roma di Mancini e Veretout. Vittoria in rimonta in casa dell’Ajax

Unica superstite italiana nelle coppe europee, la Roma di Fonseca fa visita ad Amsterdam al temibile Ajax nell’andata dei quarti di finale d’Europa League. I giallorossi vanno sotto nel punteggio nel primo tempo con la rete di Klaassen che porta in vantaggio gli olandesi. Nella ripresa i padroni di casa sprecano l’occasione del raddoppio, con Pau Lopez bravo a neutralizzare il calcio di rigore tirato da Tadic. Da quell’episodio cambia l’inerzia del match. La Roma acciuffa il pareggio grazie al gol messo a segno da capitan Pellegrini. Ma non finisce qui. All’87’ i giallorossi passano addirittura in vantaggio grazie ad un golazo di Ibanez. Vittoria in trasferta per gli uomini di Fonseca, bravi e fortunati a ribaltare una partita non semplice. Buone speranze di passare il turno eliminatorio, con i conti che si chiuderanno tra una settimana all’Olimpico.