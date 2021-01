Colpaccio dello Spezia a Napoli che in dieci vince e si porta a meno uno dalla FiorentinaGuarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Appena finito il posticipo delle 18.00 tra Napoli e Spezia, giocata allo stadio Diego Armando Maradona. Prima frazione di gioco scoppiettante con un Napoli all’arrembaggio fin dalle prime battute. Lo Spezia però resiste bene, anche grazie alle parate di Provedel. Gli azzurri creano tanto ma sono poco incisivi sotto porta. Nel secondo tempo il subentrato Petagna trova il vantaggio per il Napoli su assist di Di Lorenzo. Dieci minuti dopo, al 68esimo ci pensa Nzola a rimettere la partita in pareggio firmando l’1-1. Le cose si mettono male per i liguri quando Ismajili si becca il secondo giallo venendo dunque espulso. Lo Spezia non si scoraggia e trova incredibilmente il vantaggio con il giovane Pobega. Pronti-via e solo il legno salva il Napoli dall’1-3. All’89esimo da segnalare l’esordio dell’ex Saponara con la maglia bianconera subentrando a Maggiore. Senza effetti l’assalto finale del Napoli. Finisce 1-2: colpaccio dello Spezia.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 37, Inter 36, Roma 33, Sassuolo 29, Napoli, Atalanta 28, Juventus 27, Lazio 25, Verona 24, Benevento 21, Sampdoria 20, Bologna 17, Udinese 16, Fiorentina 15, Spezia, Cagliari 14, Parma, Torino 12, Genoa 11, Crotone 9.