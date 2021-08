Colpo di scena su Milenkovic. Sfumata la trattativa col West Ham? Si inserisce una big inglese

Arrivano novità importanti per quanto riguarda il futuro di Nikola Milenkovic. Secondo quanto riportato dall’edizione inglese di Sky Sport, si sarebbe interrotta la trattativa tra la Fiorentina e il West Ham per il trasferimento in Premier League del difensore serbo.

Le due società e il procuratore del giocatore non avrebbero trovato l’accordo e sul giocatore sarebbe piombato nuovamente il Tottenham. Gli Spurs, che già in passato si erano dimostrati interessati al classe ’97, avrebbero ripreso le trattative con la Fiorentina visti anche i problemi per arrivare a Takehiro Tomiyasu del Bologna. Sul giocatore ci sarebbe anche un leggero interesse del Wolverhampthon, in netto svantaggio però rispetto al Tottenham.

Ecco il tweet del giornalista di Sky Sports UK: