Come buttare ‘nel cesso’ un 3 o 4-0: la Fiorentina ha pochi gol nel Dna. Italiano cambia la partita ma in negativo

“Come buttare nel cesso una vittoria strameritata. Il risultato corretto per la partita sarebbe stato tre o quattro a zero per la Fiorentina. Questa la misura delle azioni create. Inutile vantarsi di aver preso in mano le redini del gioco dopo i primi venti minuti in cui l’Empoli ha pressato senza però combinare niente di significativo. Inutile elencare i “quasi gol”. La Fiorentina ha proprio nel suo Dna una carenza realizzativa, parlano i curriculum dei singoli giocatori. Pochi hanno la capacità di buttarla dentro che, nel calcio, alla fine è ciò che conta.

Stavolta, contrariamente a quasi tutte le partite giocate in questo campionato, il voto di squadra (5), è inferiore alla media dei voti dei singoli (quasi tutti più che sufficienti). Era quasi sempre stato il contrario”.

Castrovilli – 4 – Non riesce più a saltare l’avversario, in compenso viene superato senza difficoltà. Giocatore che si è completamente perso.

Allenatore: Vincenzo Italiano – 5 – La squadra perde grinta, ritmo e attenzione negli ultimi minuti: atteggiamento inammissibile. I cambi danno una svolta alla partita… in negativo.

