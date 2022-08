Come evolverà il mercato della Fiorentina? Tutto passa dal playoff. Nuovi acquisti in arrivo, Bajrami resta in pole

Come evolverà il mercato della Fiorentina? Tanto (se non tutto) passerà dal playoff di oggi in Olanda. Se i viola festeggeranno l’approdo alla fase a gironi della Conference, si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio, l’area tecnica è pronta a portare a termine almeno un altro investimento per il centrocampo oltre a Barak.

In questo senso Barjami resta in pole, ma non è escluso che possa essere ristrutturata anche la difesa, con l’arrivo di un centrale che possa completare il reparto e l’innesto di un nuovo vice-Biraghi sulla sinistra.