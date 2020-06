Come far coesistere il tridente? Le due possibilità di Iachini

Manca una settimana al ritorno in campo della Fiorentina e dopo che nelle ultime settimane si è discusso di nuovo stadio e di calciomercato, è arrivato il momento di tornare a parlare di faccende di campo. Lunedì 22 la Viola tornerà a giocare contro il Brescia all’Artemio Franchi e rispetto all’ultima partita disputata, Beppe Iachini potrà contare su un recuperato Franck Ribery. Il francese scalpita per tornare in campo e per il tecnico viola saranno giorni fondamentali per capire se e come schierarlo.

La base di partenza è il tridente offensivo composto da Chiesa, Ribery e uno tra Vlahovic e Cutrone. Sulla base di questo attacco, le alternative a disposizione di Iachini sono prevalentemente due: 4-3-3/4-3-1-2 oppure 3-4-3. Nel primo caso la Fiorentina si schiererebbe con il numero 25 e l’ex Bayern sulle fasce e un attaccante al centro, altrimenti con Ribery nella posizione di trequartista dietro a Chiesa, schierato da seconda punta, e un centravanti. Altrimenti, l’ipotesi al vaglio del tecnico gigliato è quella del 3-4-3, un modulo certamente offensivo e che per questo potrebbe non trovare il favore di Iachini. Inoltre, una mediana a due costringerebbe Castrovilli a limitare le sue sortite offensive. Ultime valutazioni da parte del tecnico della Fiorentina, che si prepara a tornare in campo in un finale di stagione decisivo per la sua permanenza in riva all’Arno.