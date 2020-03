Come può essere Dalbert la carta giusta per arrivare a Castrovilli?

Dopo La Gazzetta dello Sport, è la volta di Tuttosport di parlare di Inter sulle tracce del centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli.

L’argomento per noi è molto facile da affrontare: il ragazzo resterà a Firenze anche la prossima stagione. Commisso ha intenzione di costruire una squadra che sia ambiziosa e incentrata su questo talento che è esploso in questo campionato e al quale è stato rinnovato il contratto fino al 2024.

Sul quotidiano sportivo torinese poi si legge dell’intenzione del club nerazzurro di offrire Dalbert come parziale contropartita tecnica. Ma come potrebbe l’esterno sinistro brasiliano, che tra l’altro abbiamo avuto sotto gli occhi dall’inizio della stagione, cambiare le sorti di questa (non) trattativa.