Come scoprire che la sceneggiatura del sequel è identica alla pellicola precedente. Quando Della Valle tuonò: “Cercheremo altri Comuni, la Fiorentina gioca dove vogliamo noi”

Parlare della vicenda stadio negli ultimi tempi, equivale un po’ a riavvolgere il nastro di un vecchio film e scoprire che la sceneggiatura del sequel è praticamente identica alla pellicola precedente. Dai sogni e le ambizioni della famiglia Della Valle con la Cittadella dello Sport, fino al desiderio di far “migrare” la Fiorentina fuori dal Comune di Firenze. Si, perché non molti si ricordano che anche Diego Della Valle nel novembre 2010, esattamente due anni dopo la presentazione in pompa magna del “grande progetto”, si sbilanciò arrivando a scontrarsi con le vicissitudini territoriali. “Il Sindaco può costruire lo STADIO – precisò Diego Della Valle – ma la Fiorentina gioca dove vogliamo noi. Se non possiamo fare la Cittadello dello Sport a Firenze, cercheremo altri comuni”. Da Della Valle a Commisso, la storia infinita continua…

