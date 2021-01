Come se non bastasse la beffa del giudice sportivo, per Saponara arriva un altro stop fisico

Da sempre Riccardo Saponara è vittima di tanti problemi fisici, soprattutto muscolari e anche con la Fiorentina ha avuto modo di esprimersi con pochissima continuità dal suo arrivo nel gennaio 2017. Passato allo Spezia, il centrocampista ha trovato spazio e occasioni per far vedere il suo talento, come nella gara di Coppa Italia contro la Roma: i liguri hanno vinto per 4-2 anche grazie ad una splendida doppietta di Saponara ma il tutto è stato vanificato dall’errore dei 6 cambi dello staff di Fonseca e dallo 0-3 a tavolino deciso dal giudice sportivo. Quei gol quindi sono stati di fatto invalidati. E questa mattina per l’ex viola c’è stato anche l’ennesimo problema muscolare, che l’ha escluso dalla sfida ora in corso proprio contro i giallorossi.

0 0 vote Article Rating