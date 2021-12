Come sfreccia Odriozola. Lo spagnolo è in netta crescita, ma c’è ancora qualche difetto da limare

Tra le tante positive delle ultime uscite della Fiorentina c’è sicuramente anche Alvaro Odriozola. Dopo un avvio tentennante, in cui non ha pienamente convinto, nelle ultime uscite si è visto tutt’altro giocatore. Lo spagnolo ha giocato 90’ in quattro delle ultime cinque partite, restando fuori soltanto nell’infrasettimanale contro il Bologna. Tanta corsa sulla fascia destra, in cui sembra aver battuto la concorrenza di Venuti.

Molte note positive, ma anche qualcuna negativa. Soprattutto in fase difensiva, dove Odriozola mostra ancora alcuni limiti tattici. A dimostrarlo c’è il gol subito al Dall’Ara, in cui lo spagnolo non ha seguito il taglio di Barrow che ha portato al pareggio del Bologna.