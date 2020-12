Come sta il Franchi? Ben conservato architettonicamente, ma per quanto lo resterà? Il viaggio fuori dallo stadio. FOTO E VIDEO FN

“Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, è l’illusione della conoscenza. ” scriveva Stephen Hawking. Poche parole ma che servono a riassumere l’assurda situazione che si è venuta a creare sul fronte stadio. Le dichiarazioni del Sovrintendente Andrea Pessina sul Corriere Fiorentino hanno sconcertato i più, ma attenzione.

Le dichiarazioni di Pessina fanno riferimento vanno interpretate per quanto concerne l’impianto architettonico dello Stadio Artemio Franchi, modificato poco tranne per Italia 90′. Chi si erge a paladino della conservazione, a “ma questo c’è mai venuto al Franchi” può anche aver ragione, ma non può dare addosso solo al soprintendente.

Che il Franchi sia in deperimento è sotto gli occhi di tutti. Questa mattina abbiamo circumnavigato la struttura, e l’evidenza è sotto gli occhi di tutti. Intonaco a pezzi, colonne portanti dove è rimasto solo lo “scheletro”, vernice decolorata. Questi sono soltanto alcuni dei problemi esterni del Franchi.

All’interno è ben lasciar perdere, bastano gli scrosci d’acqua sotto le curve e il calcinaccio caduto al Presidente Rocco Commisso per raccontare lo stato dell’arte. Qui il punto non è essere ProCampi, proRestyling o ProFranchi, qui il discorso è mancare anche di rispetto a Pier Luigi Nervi che grazie al suo ingegno ideò e costruì un capolavoro architettonico. Perché ogni pezzo di intonaco che cade è una offesa all’architettura.

Ma quindi è ben conservato architettonicamente, ma per quanto lo resterà? La situazione è evidente ed emblematica. Il continuo gioco delle parti, i rimbalzi, i pareri ministeriali, l’ergersi a paladini di qualcosa ha fatto perder tempo al Presidente Rocco Commisso ma specialmente alla Fiorentina che, nonostante tutto, continua a giocare al Franchi.

Il Sindaco Dario Nardella ha dichiarato, pochi giorni fa, che per quest’anno sono stati spesi 500 mila euro e per il prossimo 700 mila. Basteranno? Questa attesa è snervante, per tutti. E l’impianto perde pezzi.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: