Come sta Saponara? Ecco perché non è stato convocato per il Benevento

Qualche minuto fa la Fiorentina ha pubblicato l’elenco dei convocati per la partita di Coppa Italia contro il Benevento (LEGGI QUI). Tra gli assenti, oltre ai già noti Castrovilli, Dragowski e Nastasic, ha sorpreso la presenza di Riccardo Saponara.

Per l’esterno della Fiorentina non si tratterebbe di niente di grave: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il numero otto della Fiorentina non sarebbe stato convocato da Vincenzo Italiano per motivi precauzionali. Nella giornata di domani, Saponara svolgerà lavoro differenziato con l’obiettivo di essere al top per la partita di domenica contro il Sassuolo.