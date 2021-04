Come stanno gli infortunati della Fiorentina? Igor migliora, Kokorin lontano dal ritorno

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni dei due infortunati di lungo corso della Fiorentina, Igor e Alexsandr Kokorin. Per quanto riguarda il difensore brasiliano, ci sono buone notizie: l’ex SPAL ha svolto la prima parte dell’allenamento odierno assieme ai compagni di squadra, senza poi fare la partitella finale.

Kokorin, invece, continua ad allenarsi da solo e non esiste ancora una data preciso per il suo ritorno a disposizione di Beppe Iachini. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, infatti, il russo non recupererà in tempo per le prossime partite della Fiorentina contro Sassuolo ed Hellas Verona.