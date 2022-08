Comincia il countdown ai play-off di Conference League: manca una settimana al Twente. Cosa aspettarsi dagli olandesi?

E dunque sì, sarà Fiorentina-Twente. Gli olandesi hanno vinto il doppio confronto contro i serbi del Čukarički con un punteggio complessivo di 7-2 (1-3 nell’andata in Serbia, 4-1 al ritorno). Adesso comincia il conto alla rovescia alla data decisiva, il 18 agosto, quando la Viola scenderà in campo al Franchi nell’andata contro i biancorossi. L’orario è ancora da definire.

In particolare, il Twente mostra freschezza con tanti ragazzi giovani, specialmente in attacco. Una delle punte di diamante della squadra è l’attaccante Tzolis, 20enne greco in prestito dal Norwich. Attenzione anche a elementi come Vlap, Zerrouki e Sadilek, che sotto la guida dell’allenatore Ron Jans faranno di tutto per impensierire la Fiorentina.