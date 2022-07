MOENA – Iniziato da pochi minuti l’allenamento mattutino in casa Fiorentina al Cesare Benatti. Il primo a scendere in campo è stato Lorenzo Venuti, che si è spostato nel campo secondario per il lavoro personalizzato. A seguirlo il resto del gruppo viola, con Costantino Favasuli aggregato alla squadra dopo il ritorno a Firenze. Assenti invece gli altri classe ’03 Toci, Distefano e Gentile (che sono rimasti in città), così come Riccardo Saponara, ancora a parte.