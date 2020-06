Commisso: “A New York non hanno fatto investire Amazon e hanno perso un investimento clamoroso. Se in Italia non si avviano progetti come in America…”

Il tema Mediacom e fatturato nelle parole di Rocco Commisso, presidente viola da un anno esatto oggi: “E’ vero che la Mediacom sta andando molto bene e a giugno avrà il 94esimo trimestre consecutivo in crescita, però non bisogna accontentarsi. Posso assicurare che nella Fiorentina verranno investiti molti soldi ma il concetto che voglio spiegare è: iniziamo da Amazon, il cui proprietario è il più ricco del mondo. Eppure pochi anni fa Bezos si è messo in competizione per affermarsi su più paesi, a New York Amazon ha offerto quasi 300 milioni di dollari per potersi stabilire. Qualche stupido si è messo contro e lui se ne è andato, facendo perdere questo investimento importantissimo. E’ stato detto che ad Amazon sarebbero arrivati troppi benefici e lui se ne è andato da un’altra parte. Queste bizze accadono proprio vicino a casa mia, dove fino a qualche anno c’erano gli uffici della Mercedes, che è stata convinta con molti benefici a lasciare il New Jersey. Nel mio caso è successa la stessa cosa: io nel 2006 volevo portare l’ufficio vicino a casa mia, perché ogni giorno faccio 90 km tra andata e ritorno. Ho minacciato che se non avessi ricevuto i permessi entro qualche mese me ne sarei andato. Nello spazio di poco tempo ho ricevuto i permessi e mi sono stabilito nei nuovi uffici. In America ad esempio non si pagano tasse sugli stadi perché ci sono dei ritorni importanti, so che in Italia è differente però o si iniziano a portare avanti progetti simili all’America o si perdono grandi possibilità”.

0 0 vote Article Rating