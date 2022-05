Commisso: “Abbiamo fatto un gran lavoro vendendo Vlahovic e abbiamo ottenuto un’ottima plusvalenza. Ecco quanti soldi arriveranno nei prossimi anni”

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha toccato diversi temi.

“Come sarà la squadra del prossimo anno? Se fai promesse e non le mantieni, perdi tutta la credibilità. Quest’anno io ho detto che volevamo arrivare nella parte sinistra della classifica, nessuno si aspettava il settimo posto. E’ stato un grande successo, volevo ringraziare Italiano che ha fatto un grande lavoro e tutta la società. Obiettivi? Vogliamo sempre fare meglio, ma ci dovranno essere maggiori ricavi così da spendere più soldi. Quest’anno abbiamo fatto un grande lavoro vendendo Vlahovic e ottenendo una grande plusvalenza che ci aiuta molto ad essere sicuri di non avere problemi col fair play finanziario. E’ vero che abbiamo incassato tanti soldi, ma li abbiamo anche spesi: il vero numero dei soldi che arriveranno nei prossimi quattro anni è cinquanta milioni“.