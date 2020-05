Commisso: “Abbiamo in mente di realizzare un canale televisivo dedicato alla Fiorentina. Abbonamenti? Faremo qualcosa per i nostri tifosi”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Quanto mi manca il calcio? Tantissimo, soprattutto la nostra Fiorentina. Speriamo di tornare a giocare il prima possibile. La nostra posizione? Non conosco molto bene la politica, mi hanno detto che stanno arrivando nuove disposizioni. Spero che i ragazzi possano tornare presto sul campo ad allenarsi. Barone mi chiama tutti i giorni, ma siamo abbastanza impotenti di fronte alla situazione, non possiamo prendere decisioni. La mia idea sulla ripartenza? Ovviamente vogliamo giocare, ma la salute viene prima di tutto e non va trascurata. L’importante è che non si rovini il campionato 2020/21. Un canale tutto nostro su Sky? Prima o poi lo faremo, ma finora ci sono state altre cose di cui preoccuparsi. Ma comunque il canale televisivo dedicato alla Fiorentina è tra i nostri progetti. Situazione contratti? Non abbiamo ancora raggiunto un accordo, e non dirò niente finché non ci si arriverà. I ragazzi mi dicono sempre, per ridere, che ho scelto il momento migliore per entrare nel calcio italiano. Se non avessi avuto la Mediacom sarebbe stato difficile. Comunque bisogna prendere tutto quello che viene, sia le cose cattive che quelle buone. Abbonamenti? Non abbiamo ancora deciso niente, ma qualcosa faremo sicuramente. Ad oggi è anche complicato parlarne visto che non si sa quando si potrà tornare a giocare né quando si potrà tornare allo stadio”.