Commisso: “Abbiamo visto quello che è successo al Milan, non sono solo io a parlare di ingiustizie. Necessari passi avanti col Var”

Dopo la proposta fatta a suo tempo da parte del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, arrivano aperture da parte della Figc, sulla possibilità di una chiamata da parte delle squadre in caso di decisione arbitrale ritenuta sbagliata. Commisso commenta così la notizia: “Sono molto rispettoso del calcio italiano. Voglio portarlo avanti. Ieri sera abbiamo visto quello che è successo al Milan (contro la Juventus in Coppa Italia ndr). Non è solo Commisso che parla di ingiustizie, ci sono altre squadre. Fare passi avanti con il Var è un qualcosa di buono per il calcio”.