Commisso al suo presidente onorario Pelè ai NY Cosmos: “Auguri a colui che è stato re tra gli uomini” FOTO

Il presidente della Fiorentina e dei New York Cosmos Rocco Commisso, attraverso il profilo Twitter della squadra americana, ha fatto gli auguri al presidente onorario dei Cosmos Pelè, che oggi compie ottant’anni. L’ex fuoriclasse brasiliano ha anche giocato per la squadra tra il 1975 e il 1977. Questi gli auguri di Commisso: “A nome mio e dell’intera famiglia Cosmos, vorrei augurare a Pelé un felice ottantesimo compleanno. Pelé, sei stato un re tra gli uomini e siamo così orgogliosi di avere il tuo nome e la tua eredità come parte dei Cosmos. Ti auguro molti altri anni di salute e felicità“.

0 0 vote Article Rating