Commisso: “Abbiamo 8/10 contagiati dal Covid e in 3 sono all’ospedale. Anche dall’America sto lavorando per la Fiorentina”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a Sky Sport 24: “L’iniziativa #forzaecuore è nata dalla volontà di dare una mano al nostro Paese che è in grande difficoltà. Abbiamo 8/10 contagiati di cui tre membri dello staff in ospedale, quindi è una situazione che anche per questo ci sta a cuore. Per noi è un dovere aiutare le persone. Siamo già a arrivati a quasi 420mila euro in un giorno. Aiuti che arrivano dall’America? Tante compagnia tra cui la mia Mediacom daranno un contributo all’Italia e in particolare a Firenze e all’ospedale di Careggi. Donazione di Ribery? Ci tengo a ringrazialo per questo gesto. Lui come me ha trovato in Firenze una seconda casa, ha ricevuto tanto affetto e adesso è giusto ricambiarlo. Situazione in America? Non è grave come in Italia, eppure siamo tutti chiusi in casa. Quindi voglio dire anche agli italiani e ai fiorentini di non uscire assolutamente, anche mio figlio Joseph è chiuso in albergo da tanti giorni. Se sento Iachini e gli altri? Certo, ho parlato col mister, con Pradè, con Barone e con i medici in ospedale. Anche in questo periodo di emergenza sto cercando di mandare avanti la Fiorentina, e sono molto orgoglioso di quello che la società sta facendo. Mi piacerebbe tanto essere a Firenze insieme ai miei ragazzi, ma non mi fanno partire”.