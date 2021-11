Commisso anticipa il ritorno in Italia: presente già ad Empoli? L’ipotesi sulla permanenza

Tutto pronto per il ritorno a Firenze di Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina arriverà nel capoluogo toscano nel weekend, pronto per occuparsi di tutte le patate bollenti, tra cui il caso Vlahovic e i lavori del Viola Park.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, non è da scartare l’ipotesi che il tycoon italoamericano sia presente al Castellani per assistere da vicino al derby contro l’Empoli.

Non finisce qua: Commisso passerà il Natale in Italia, come quando era bambino, e se non ci saranno contrattempi potrebbe restare a Firenze addirittura per tutto il mese di gennaio così da occuparsi da vicino del mercato della sua Fiorentina.