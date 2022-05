Commisso arrabbiato per le voci sulla cessione. Un’idea che non ha mai neanche sfiorato il presidente della Fiorentina

Nella sua edizione di questa sera, il TGR Rai è tornato sulla giornata di Rocco Commisso a New York. Il presidente della Fiorentina ha parlato dal palco dell’inaugurazione della sede della Lega Serie A, uno degli appuntamenti della sua fitta giornata.

Secondo il telegiornale, Commisso si è detto arrabbiato in merito alle voci di una cessione della Fiorentina. Idea che ad oggi non lo ha minimante sfiorato, come ha ribadito alle oltre trecento persone presenti e rappresentanti le società italiane. Commisso tornerà a Firenze ad agosto mentre Barone, anche lui presente a New York, non si rivedrà prima della metà di giugno.