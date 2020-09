Commisso arriva a Campi Bisenzio: Via all’incontro con Fossi

Come previsto, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è arrivato proprio nei momenti in cui scriviamo a Campi Bisenzio per incontrare il sindaco Emiliano Fossi. Accompagnato dal figlio Joseph, dalla moglie Catherine e dal capo della comunicazione, Alessandro Ferrari, ha rimandato qualsiasi dichiarazione al termine del suo meeting che verterà ovviamente, sull’ipotesi di poter costruire il nuovo stadio nella cittadina alle porte di Firenze.

