Commisso arriva a Firenze e dovrà subito affrontare il rompicapo stadio. Due ipotesi in ballo per il futuro

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sta per tornare in Italia per la prima volta, dopo il rientro negli Usa a dicembre, a seguito di alcuni problemi di salute. E al suo ritorno a Firenze si troverà ad affrontare un bel rompicapo chiamato stadio.

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, stamani si parla approfonditamente di questo argomento anche perché emergono alcune novità. La squadra viola giocherà al Franchi fino alla fine della stagione 2023/24. Poi ci sono in ballo due ipotesi. La più probabile è il trasloco a Empoli per il campionato successivo e un pezzo di quello dopo ancora, con l’opzione di giocare le eventuali coppe europee al Maipei Stadium di Reggio Emilia

L’altra possibilità è quella che la Fiorentina resti a giocare nel proprio stadio in questo lasso di tempo, ma con una capienza ridotta al 30-40 per cento e con un’area intorno allo stadio in versione

“ground zero”.

Una decisione definitiva dovrà essere presa entro i prossimi 3-4 mesi e Palazzo Vecchio ha chiesto alla Fiorentina una risposta entro l’anno per poter pianificare i lavori. Dal canto suo il club viola sta aspettando il progetto esecutivo che verrà firmato da Arup. Ma intanto con Commisso in città ci sarà modo di discuterne in maniera ampia.