Commisso, blitz a sorpresa a Bagno a Ripoli

Per il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, visita in mattinata ai terreni dove sorgerà il futuro Viola Park a Bagno a Ripoli. Il numero uno viola ha voluto vedere come stanno procedendo i lavori (dove è stato possibile intervenire fin qui), in attesa che venga posta la prima, vera, pietra per la nascita dell’impianto.

Niente incontro, almeno oggi, con il sindaco del comune dove sorgerà il centro sportivo, Francesco Casini, che è rimasto sorpreso da questo blitz in zona del proprietario del club gigliato. Sicuramente ci sarà occasione per un colloquio tra i due nei prossimi giorni.