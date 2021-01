“Commisso cambia idea: “Non voglio più demolire lo stadio, ma soltanto la squadra”. Proviamo a prenderla con ironia

Dopo la debacle subita dalla Fiorentina a Napoli, qualcuno sta provando comunque a prenderla con ironia. E allora ecco che sui social compaiono meme divertenti come il nuovo stadio della squadra che poi in realtà è un campo di tennis, oppure con la faccia di Renzi “scioccato” per la disfatta.

Il comico Gene Gnocchi invece su La Gazzetta dello Sport, all’interno della sua rubrica il ‘Rompipallone’ invece stamani scrive: “A Firenze Commisso cambia idea: “Non voglio più demolire lo stadio Franchi, ma soltanto la squadra”.