Commisso: “Castrovilli ha un contratto lungo con la Fiorentina, quindi…”

Un giocatore che ha molti, moltissimi estimatori in questo momento, è Gaetano Castrovilli. Normale che piaccia a molti, ma è normale anche il fatto che il centrocampista è destinato a rimanere alla Fiorentina. Lo abbiamo scritto nei giorni scorsi, lo ha in sostanza ribadito il presidente viola, Rocco Commisso, intervenuto su Lady Radio: “Castrovilli ha un contratto lungo, quindi… Ci sono cose buone fatte in questi mesi, come avere rinnovato gli accordi con diversi giocatori”.