Commisso: “Castrovilli lasciatelo stare e io spero di tenere tutti. Chiesa? Se sarà intenzionato ad andare lo accontenteremo…ma sempre se i soldi sono giusti”

Chiesa, Castrovilli, Sottil, fino ad arrivare al giovane Dalle Mura. La Fiorentina è riuscita a costruirsi in casa una bella nidiata di giocatori italiani che sono molto apprezzati sul mercato. “Io spero di tenere tutti” dice su di loro il presidente viola, Rocco Commisso. E poi rilancia: “Castrovilli lasciatelo stare. Chiesa? Nessuno fin qui mi ha chiesto di andare via. Non lo ha fatto Federico e non lo ha fatto suo padre Enrico, del quale ho avuto un’impressione straordinaria. Se il ragazzo, a fine stagione, sarà fortemente intenzionato ad andare via, si potrà accontentare. Ma sempre se i soldi saranno giusti. Tutto il resto sono chiacchiere”. Le dichiarazioni di Commisso sono state rilasciate al Corriere dello Sport-Stadio.