Commisso: “C’è una novità per il Centro Sportivo: abbiamo siglato il primo contratto per la ricostruzione. I lavori definitivi a inizio ottobre”

“Bagno a Ripoli ha una novità: abbiamo fatto un grandissimo lavoro, prima di pulizia dell’are che era rovinata, c’erano degli occupanti abusivi da 10 anni – dice il presidente viola Rocco Commisso, in diretta sui canali social della Fiorentina – Tutta l’area è stata ripulita, abbiamo inserito molti alberi perché sarà un’area molto verde, e continuato a lavorare nel design architettonico. Così quando tutto sarà approvato potremo cominciare il più presto possibile. Voglio ringraziare il Sindaco Casini, l’architetto Casamonti e la Soprintendenza con cui siamo arrivati quasi all’accordo definitivo per l’approvazione del progetto. Credo che i primi di ottobre si inizierà la costruzione degli edifici. La novità è che questa settimana abbiamo siglato il contratto con il primo costruttore per la villa che è stata liberata dopo tanti anni. Tra poche ore vi mostreremo come era la villa e come diventerà. Nelle prossime settimane potremo procedere con il rendering definitivo di come saranno le strutture. Ci saranno molti parcheggi sia dentro il Centro Sportivo, ma anche fuori dove arriverà la tramvia tra qualche anno. Vogliamo restituire qualcosa ai nostri tifosi, così da permettere la visione degli allenamenti. I lavori cominceranno sulla villa intanto, questa è la notizia più bella che vi do oggi”.

