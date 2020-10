Commisso: “Centro sportivo è un esempio di quello che voglio fare con lo stadio. Sarà impianto più grande d’Italia e i soldi ce li mettiamo noi. I Della Valle…”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, parla con orgoglio del nuovo centro sportivo viola: “Dal 27 giugno 2019 è iniziato questo percorso. I Della Valle avevano un’opzione per costruire il centro a Campi Bisenzio, ma noi, non appena abbiamo visto Bagno a Ripoli, ci siamo innamorati di questo posto. Tra i tanti, ringrazio anche la Soprintendenza che, in questo progetto, ci ha dato la collaborazione per andare avanti. Questo è un progetto tutto privato, i soldi sono di Commisso e della Fiorentina. Questo è un progetto molto bello che non mi porterò dietro, ma che resterà qui. I tifosi saranno orgogliosi di avere una casa che è degna di essere la casa della Fiorentina. I Della Valle pensavano ad un centro da 30 milioni, noi ne spenderemo più di 70 e sarà il centro sportivo più grande d’Italia. Questo è un esempio di quello che voglio fare io, anche parlando dello stadio”.

