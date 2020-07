Subito dopo la vittoria della Fiorentina ottenuta in casa del Parma, il numero uno viola, Rocco Commisso, il quale ha visto la partita in televisione, ha chiamato il tecnico, Giuseppe Iachini, per complimentarsi per questo successo.

“Ci ha fatto i complimenti per il gioco espresso e per quello che hanno fatto i ragazzi – ha spiegato in proposito Iachini – Parole che fanno piacere e questa vittoria la dedichiamo a lui”.