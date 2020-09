Commisso: “Chiesa è libero di partire, ma vuole rimanere in Italia e ad oggi non ci sono offerte. Iachini? Non mando via chi lavora bene”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato nel corso della trasmissione 90° minuto: “Perchè ho confermato Iachini? Semplicemente perché ha fatto bene. E’ arrivato in un periodo difficile, ha fatto un’ottima media punti e per quanto mi riguarda chi lavora bene non merita di essere sostituito. Mercato? Abbiamo rinforzato la squadra rispetto all’anno scorso, e credo che possiamo fare bene. Quest’anno il mio ritorno è stato più fortunato, abbiamo visto subito. Chiesa e Castrovilli? Il secondo rimane di sicuro, non ci sono dubbio. Sul primo ripeto quello che ho già detto: se arriva l’offerta giusta, lo lascio andare. Abbiamo avuto offerte dall’estero, ma il ragazzo vuole rimanere in Serie A e per ora non sono arrivate richieste da squadre italiane”.

