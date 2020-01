Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, intervistato da Lady Radio, ha aggiornato sulla situazione di Federico Chiesa: “Ho già visto il babbo. Quello che ho sempre detto a lui e al giocatore è che Federico starà con noi. Se lui però vuole andare via, non lo so ve lo dico, basta che porti i soldi giusti per la Fiorentina. Però mi dispiacerebbe lasciar andare via quello che potrebbe essere una delle nostre bandiere”.