“Commisso, ci fai lo sconto per Chiesa?”. Dopo il no secco della Fiorentina, ecco la bocciatura definitiva dell’Inter

Il gran colpo di mercato di ieri l’ha firmato l’Inter con la chiusura dell’affare Hakimi, esterno marocchino del Real Madrid ma consacratosi al Borussia Dortmund. Eppure non era il classe ’98 l’obiettivo originario di Conte, che come sappiamo era tra i pretendenti a Federico Chiesa. Un anno di differenza tra i due ma un adattamento probabilmente più efficace di Hakimi al 3-5-2 nerazzurro. Ciò che ha fatto virare l’Inter però è stata la valutazione dei due: nella ricostruzione di Calciomercato.com, Marotta ha puntato forte su Hakimi una volta ricevuto l’ennesimo segnale negativo dalla Fiorentina circa un possibile sconto sulla richiesta da 70 milioni per Chiesa. A questo punto con la Juve che ha preso Kulusevski, le pretendenti italiane potrebbero allontanarsi dal classe ’97 viola.

