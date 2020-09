Commisso: “Ci voleva un pareggio stasera ma siamo più forti dell’anno scorso. Chiesa? Nell’ultima settimana tutto è possibile”

A Dazn il patron viola Rocco Commisso ha commentato la sconfitta della Fiorentina a Milano: “Questo è il calcio, si vince, si perde in minuti o in secondi. Per me loro sono una squadra fortissima la miglior ed’Italia e queste cose si devono accettare. Abbiamo una squadra più forte dell’anno scorso e abbiamo fatto 3 punti la settimana scorsa, 0 oggi, ci voleva un pareggio perché eravamo avanti e non l’abbiamo chiusa. Obiettivo europeo? Ho sempre parlato di sinistra della classifica, certamente sogniamo tutti di fare meglio del decimo posto e credo che ce la faremo quest’anno, sono fiducioso che faremo bene. L’anno scorso le prime due partite l’abbiamo perse, siamo avanti su quella tabella di marcia, spero che facciamo ‘rumore’ in Serie A quest’anno. Chiesa? Vediamo, nell’ultima settimana tutto è possibile. Il mercato non è ancora finito, si vedrà la prossima settimana. La Fiorentina deve andare avanti con il suo concetto di fare lo stadio e mantenersi da sola”.

