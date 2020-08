Commisso: “Con Iachini, i colpi invernali e senza errori arbitrali saremmo arrivati a ridosso dell’Europa. Se non si capisce che serve lo stadio…”

“Meno male che ho fatto gli investimenti che ho fatto a gennaio perché ci hanno aiutato a salvarci, questi si deve dire – ha detto Commisso a Radio Bruno – Con Iachini per tutto l’anno avremmo fatto 58-59 punti, più qualche punto che ci è stato tolto dagli arbitri, saremmo stati a ridosso della zona europea. Stadio fondamentale? Sì, perché aldilà dei risultati della squadra la cosa che ci aiuterà ad aumentare i ricavi sarà quello. Guardate quanti soldi fa la Juventus con lo stadio, ci sono tre aree: il commerciale, il match-day e la televisione. Ci sono squadre che nel match-day fanno una media di 75 milioni di ricavi… noi ne facciano 6. E quest’anno senza tifosi sarà anche peggio ovviamente. La Juve fa soldi anche con lo sponsor dello stadio, porta circa 2000 persone a mangiare nel giorno della partita… non è solo questione di copertura o accessibilità ai bagni. Se non si capisce questo, vuol dire che non si comprende il calcio di oggi”.

