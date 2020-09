Commisso, confronto con i tecnici: Il proprietario della Fiorentina vuole impianto hi-tech con capienza maggiore di quello della Juventus. Barone sveglio tutta la notte in attesa della chiamata

Il braccio destro del presidente della Fiorentina, Joe Barone, è rimasto sveglio tutta la notte tra martedì e mercoledì, in attesa della telefonata da Roma. Alle 4.30 ha potuto gioire quando gli è arrivata la notizia. Con l’emendamento salvastadi il progetto presentato dall’architetto Casamonti, bocciato un anno fa dalla Soprintendenza, verrebbe approvato. Rocco Commisso ieri si è confrontato con i suoi tecnici per capire meglio che tipo di impianto potrebbe venire fuori. Il numero uno viola ha in mente un qualcosa di moderno, sul modello dei grandi impianti americani hi-tech. Uno stadio che abbia una capienza maggiore rispetto a quello della Juventus. Di queste notizie ne da conto stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

