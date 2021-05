“Commisso contento, i tifosi no. E non per colpa dei giornalisti”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Ciccio Baiano, ha parlato anche del futuro del club di Rocco Commisso durante l’intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com.

Ecco il suo pensiero: “I nomi fatti sono quelli di ottimi allenatori ma speravo in un segnale forte come ha fatto la Roma. Dalla depressione, la piazza è passata ad un grande entusiasmo dopo l’annuncio dell’arrivo di uno dei migliori tecnici allenatori sulla piazza: mi aspettavo questo anche dalla Fiorentina. Il presidente sarà anche contento ma i tifosi non lo sono e non per colpa dei giornalisti. Sinceramente mi auguro arrivi Sarri ma la vedo dura. Gli altri sono bravi ma con Sarri daresti entusiasmo ad una piazza che è peggio che depressa”.