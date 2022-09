Commisso: “Credevo che Vlahovic fosse onesto e mi diceva di voler rinnovare. Ero malato e sono venuto lo stesso a parlare con lui”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è tornato a commentare la cessione di Vlahovic a Sportitalia.

“Stavo trattando con Vlahovic e il suo agente quando ero malato sono venuto a Firenze, anche se i dottori non volevano. Ristic è arrivato a chiedermi 8 milioni per il giocatore, quindi 16 lordi. Alla fine del campionato, però, anche senza di lui, abbiamo fatto solo due punti in meno”.

E ancora: “Credevo fosse onesto E volesse rinnovare il contratto con noi. Otto mesi di negoziati e ci avevano detto che avrebbe firmato a 4 milioni”.