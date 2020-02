Commisso: “Dal nulla ho costruito qualcosa di grande, la mia esperienza raccontata ai ragazzi. Il nostro centro sportivo è per loro” VIDEO FN

All’uscita dall’Istituto Superiore Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli, dove ha incontrato gli studenti, è gioioso il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che decide, almeno per il momento di mettere da parte le polemiche per l’arbitraggio della partita contro la Juventus: “Questo è quello che conta – dichiara – lasciamo stare tutte le altre cose. Questi sono i ragazzi, questo è il nostro futuro. Io sono uno che dal niente è riuscito a fare qualcosa, spero di avergli trasmesso la mia esperienza che potrebbe essere importante per il loro futuro. Anche il nostro centro sportivo è per questi ragazzi, che si divertiranno e se lo godranno”.