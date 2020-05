Commisso deciso: avanti tutta per il colpo Paquetà. Ma l’affare dipende anche da Chiesa

Ci aveva provato lo scorso gennaio, ricevendo un “no grazie”, ci riproverà la prossima estate ma stavolta con molte più chance di riuscita: il pressing della Fiorentina per Lucas Paquetà potrebbe davvero andare a segno. Secondo alfredopedulla.com, il Milan aveva già dato l’assenso al trasferimento nei mesi scorsi, per una cifra sui 30 milioni di euro e solo le perplessità del brasiliano avevano bloccato tutto. Commisso però è deciso ad andare fino in fondo e a portare il brasiliano a Firenze. Secondo il portale però, l’affare Paquetà dipende anche dalla potenziale uscita di Chiesa, che creerebbe un bel po’ di liquidità, ma anche a quella di un centrocampista per far posto all’ex Flamengo: si fanno i nomi di Duncan, Castrovilli, Benassi, Pulgar, Agudelo (e ci sarà anche Amrabat). Tra quelli appena arrivati e gli incedibili, il solo Benassi appare davvero in bilico tra questi.