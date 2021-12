Commisso di nuovo a Firenze non appena possibile: filo diretto dagli USA per le ultime due dell’anno e il primo colpo sul mercato

Dopo il repentino ritorno negli USA del presidente Rocco Commisso per alcuni problemi di salute, il numero uno viola tornerà in Italia per stare vicino alla squadra non appena sarà possibile. Con la partita di oggi la Fiorentina entra in un mese e mezzo di fuoco su due fronti: gli ultimi due impegni in campionato dell’anno contro Sassuolo e Verona, tappe fondamentali per il sogno europeo viola, e l’avvicinamento al mercato di gennaio.

I giocatori dopo l’ultima trasferta al Bentegodi se ne andranno in vacanza fino a fine anno, il 3 gennaio però è segnato l’inizio del calciomercato. La Fiorentina sa già dove puntare e il primo contratto a essere depositato dovrebbe essere, salvo sorprese, quello di Jonathan Ikoné. Rocco sta meglio e vuole stare vicino alla sua squadra. Ora più che mai. A riportarlo è La Nazione. dall’America