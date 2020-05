Commisso dice le cose come stanno, anche se comportano dei rischi: un atteggiamento a cui Firenze non era più abituata

Rocco Commisso ci ha abituato a parlare molto e spesso. Senz’altro una bella abitudine per i tifosi della Fiorentina, che sentono sempre vicino il loro presidente anche quando lontano migliaia di chilometri. E quando parla, Commisso non è mai banale. Solo prendendo in considerazione gli ultimi interventi in ordine di tempo, infatti, ha lanciato due bombe belle grosse. La prima quella che riguarda Beppe Iachini, che il presidente ha detto voler confermare soprattutto se il campionato non dovesse ricominciare. Una presa di posizione importante, che ha spazzato via in un lampo tutte le voci che prevedevano un big per la panchina della Fiorentina. E poi le parole su Chiesa, queste ancora più pesanti. Sia chiaro, da una parte è condivisibile il ragionamento di Commisso: rimane solo chi è convinto, e chi non lo è può andarsene liberamente. E’ altrettanto vero però che in seguito a tali dichiarazioni sono un po’ crollate le certezze dei tifosi che vedevano Chiesa quasi blindato. Con la notizia circolata un po’ ovunque, le pretendenti hanno preso fiducia e sanno che con un’offerta adeguata potranno aggiudicarsi il giocatore. E problemi di soldi, specialmente per le squadre inglesi, sembrano proprio non esserci. Come interpretare dunque l’atteggiamento di Commisso? Forse eccessivamente franco, tanto da correre il rischio che la Fiorentina ci rimetta? Assolutamente no. Il presidente viola sta facendo capire a tutti di essere un uomo chiaro, sincero, che dice le cose come stanno. Il che dopo anni di giochetti, bugie e promesse non mantenute dalla precedente proprietà, è certamente una cosa della quale andare fieri.