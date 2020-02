Commisso: “Difendere gli interessi della Fiorentina è un mio dovere. I ragazzi dopo la partita erano distrutti”

A Radio Bruno è intervenuto il presidente viola Rocco Commisso. Queste le sue parole: “Devo difendere i miei interessi e di quelli dei tifosi. Non ho mai parlato di arbitri, neanche quando Pezzella e Ribery si sono infortunati. Sento la responsabilità di rappresentare Firenze anche per il calore della gente. Questo è un mio dovere. Siamo andati a Torino senza Cáceres, Milenkovic e altri giocatori importanti. Poi dopo aver visto l’episodio del secondo rigore ho sbottato. Dopo la partita sono andato nello spogliatoio e i ragazzi erano distrutti. Dragowski tirava calci a ogni cosa. Dopo aver visto lo Juventus Stadium ho chiamato Nardella. Non c’è stato nessuno juventino che mi ha offeso, sono stati molto bravi e li voglio ringraziare. Non ce l’ho con la Juventus, volevo solo dire che non hanno bisogno di certi aiuti”.