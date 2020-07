Commisso divide i tifosi: L’entusiasmo e la fiducia nel calcio non hanno un tempo illimitato

La scelta di Rocco Commisso di confermare Beppe Iachini, è stata formalmente condivisa con Joe Barone e Daniele Pradè. Come evidenzia La Nazione, ha vinto Rocco e la capacità di Iachini di fare gruppo, dall’appoggio ricevuto da Ribery e dalle parole di Chiesa post Bologna. Ma serve un’evoluzione del sistema di gioco, perché non è chiaro se le scelte di quest’anno siano dettate dall’emergenza classifica oppure dalle caratteristiche confermate da un tecnico durante tutto l’arco della carriera. La scelta di Commisso ha diviso i tifosi viola, spiazzando chi aveva associato le parole di Rocco a un salto di qualità anche sul fronte della panchina. L’entusiasmo e la fiducia nel calcio non hanno un tempo illimitato, e la credibilità che la società sta cercando di conquistare sul piano sportivo è ancora da definire.

